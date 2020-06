IL PREDATORE. LA STORIA DELLO SQUALO SALVATO IERI SULLA SPIAGGIA DI GALLICO ( RC)

DI MARINA NERI

Chiudete gli occhi. Ascoltate la musichetta del celeberrimo film ” Lo Squalo”. Quella per intenderci che sottolinea l’avvicinamento della bestia con fauci aperte e denti aguzzi come punte di trapano professionale, pronte a chiudersi sulle teneri carni della vittima ignara immersa in acque limpide e immobili.

Una pinna sempre più evidente. In avvicinamento. Lo spettatore trattiene il fiato . Sa che presto accadrà. Non sa come, o forse il momento preciso. Ma il regista sa che quelle acque diverranno scarlatte di sangue innocente.

E lo sa chi segue i fotogrammi. Fermo immagine. Il riso , poi lo stupore, poi la paura, poi il terrore, infine l’urlo che muore dentro l’abisso , dentro la gola del figlio di Poseidone venuto a riscuotere il suo tributo. The Shark, signore delle profondità, terrore di uomini e pesci piccoli, all’ apice della catena alimentare. Predatore lo chiama la scienza, incarnazione del male dei mari lo chiama il mito.

Condannato a un destino di solitudine cui lo relega la stessa malvagità del suo sguardo. È stanco. Le correnti dello Stretto sono micidiali. Contrarie, poi favorevoli, poi miste a formare formidabili gorghi. Difficile seguire una rotta. E la fame. La fame ancestrale, atavica, spietata, lo perseguita in questo mare sempre più povero.

Un banco di sardine! Ecco, la sua fortuna! Non ci sperava più. Le insegue. Pinna a fondo a fare da radar e coda a fare da timone. Corsaro a farsi largo fra acque fredde, poi calde, poi a formare barriera, a rallentarlo, a essere complici inconsapevoli delle sardine, vittime prescelte.

Corre veloce quel cibo. Sfugge agilmente. Lui non demorde. Non può. Ne va della sua sopravvivenza o forse solo del suo orgoglio.

Chissà come ne riderebbe l’uomo se lo sapesse! Gabbato da un banco di sardine! Lui che ha divorato senza pietà corpi innocenti caduti fra le onde, senza dar loro la possibilità di un’ultima preghiera!

Lui che non ha lasciato scampo ad alici, a tonni, persino a pescispada, scovando il cibo fin dentro antri ,oscuri rifugi senza il sole a donare la speranza o il sogno di salvezza.

Un errore! Un fatale errore! Com’è crudele la fame! Troppo vicino alla spiaggia di Gallico: arenato! E ora? Un giocattolo? Un fenomeno da baraccone? Giungono gli umani. Hanno bastoni fra le mani.

Lui spera lo finiscano subito, non chiede magnanimità, in fondo non l’ha mai offerta. Cosa fanno? Lo spingono. Urlano nella loro strana lingua. Ma non è : ” Uccidilo! Uccidilo! ”

Il grido che anima la gente intorno a lui è ” Aiutalo! Aiutalo! ”

Hanno paura. Ha paura. E rotola, sbatte, si contorce, si abbatte, si rivolta, digrigna , apre la bocca, tenta la salvezza, forse vorrebbe solo tenerezza.

Una donna, una madre, con le gambe immerse dentro l’onda si avvicina a mani nude . Possibile che non oda la musica dello Squalo?

È una madre! Afferra la sua coda e lo trascina oltre la battigia , oltre la sabbia, lì dove l’acqua lo avvolge, lo protegge, lo salva! Una pinna dritta. Ora è libero. Gli umani lo hanno salvato. Le prede han donato nuova vita al Predatore.

Bella la favola vera dell’umanità che regala misericordia!

Pare che oggi uno squalo si sia visto aggirare per la costa di Gallico. Piace pensare alla gratitudine del grande predatore