GRAZIE PRESIDENTE MATTARELLA

DI ENRICO ROSSI

Il ruolo di persuasione e di stimolo nei confronti degli altri poteri costituzionali, che il presidente della Repubblica può svolgere e che gli deriva, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, dal ruolo di “rappresentante dell’unità nazionale”, è interpretato in modo puntuale, con riservatezza ma anche con grande efficacia, da Mattarella, e nel pieno rispetto dei limiti dei poteri assegnategli.

Ieri ha avuto parole chiare verso la magistratura; durante la commemorazione dei giudici uccisi dalla mafia e dal terrorismo, ha chiesto alla magistratura di recuperare “la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca” -si riferiva al caso Palamara- che sembrano “presentare l’immagine di una magistratura china su stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all’attribuzione di incarichi”

Sempre ieri, il Capo dello Stato, ha avuto un pranzo con alcuni ministri del governo in vista del Consiglio Europeo che dovrà occuparsi dei fondi europei per la ripresa economica.

Non è giusto attribuire a Mattarella le parole che ha detto durante un pranzo riservato. È sufficiente ricordare quello che pubblicamente ha già detto: “Ora servono tempestivita’ e lungimiranza per pianificare una ripresa forte”.

Il mio commento è che non si può ancora aspettare a prendere le decisioni sui fondi europei ed è negativo che l’Italia, a causa del M5stelle, continui a tergiversare sui finanziamenti Mes destinati alla sanità, ritardando anche l’accordo più generale sul Recovery Fund e sul bilancio 2021/2027.

Ormai da tempo, di fronte alla debolezza della politica, emerge con grande forza il ruolo che può svolgere il Presidente della Repubblica come “bussola” che indirizza il Paese e che evita che la barca si areni sulle secche o vada a sbattere contro gli scogli.

Questo ruolo importante e super partes del Presidente è stato delineato nella Costituzione Italiana e si è implementato negli ultimi decenni, senza bisogno di fare nessuna riforma.

Alla politica in generale e ancor più alla sinistra , spetta tutta la responsabilità di tenere conto del carattere cruciale della scadenza della nomina in Parlamento del nuovo Presidente, che avverrà nel 2022, dopo la fine del mandato di Mattarella.

Ce ne vorrebbe un altro come lui.