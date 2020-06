UN ANNO DI BENESSERE: ECCO 5 LUOGHI PER RILASSARSI NEL 2020

DI FEDERICA GIULIANI

Rilassarsi nel 2020

Non è mai troppo presto per prendersi cura di sé e del proprio benessere psicofisico. La routine quotidiana ci fa correre sempre più veloce e perdere di vista cosa davvero conta, è fin troppo facile. Un modo per recuperare un po’ di energia è concedersi qualche giorno di relax, magari facendo yoga, in un luogo dove sappiamo regalarci la pace di cui abbiamo bisogno.

Ecco quindi 5 centri benessere in giro per il mondo che vale la pena visitare.

5 luoghi di benessere

Joali – Maldive

Circondato dall’Oceano Indiano e situato sull’isola di Muravandhoo alle Maldive, gode della presenza di una delle barriere coralline più grandi e profonde del mondo. A 40 minuti di viaggio in idrovolante da Malé, il resort di lusso ospita 73 ville costruite con materiali sostenibili, tutte con piscina privata. Gli ospiti possono rilassarsi nella spa, godere del mare ceruleo e cenare in uno dei quattro ristoranti, che servono una cucina salutare per soddisfare qualsiasi palato e restrizioni dietetiche. Non mancano lezioni di cucina personalizzate, attività acquatiche ed escursioni per immergersi nelle comunità locali.

Kamalaya – Koh Samui

Un vero e pluripremiato santuario del benessere olistico situato sulla costa meridionale di Koh Samui, in Thailandia. Sviluppato intorno a una grotta che un tempo serviva i monaci buddisti come luogo di meditazione e ritiro, Kamalaya promuove il benessere come un’integrazione armoniosa di corpo, cuore, mente e spirito. Per rilassarsi nel 2020 il resort offre un’esperienza benessere che integra terapie curative dall’Est e dall’Ovest. Tra cui l’Ayurveda, la medicina tradizionale cinese, la naturopatia e altre terapie. Esistono programmi di più giorni per disintossicazione, stress ed esaurimento, terapia del sonno, perdita di peso ed equilibrio emotivo. Le lezioni quotidiane di Pilates, yoga, chi gong, tai chi e meditazione completano l’offerta.

Le Monastère des Augustines – Quebec City

Una struttura che risale al 1600, quella a Quebec City, in Canada. Un luogo dedicato alla guarigione e alla serenità dove l’esperienza di rinnovamento comprende l’alloggio in un chiostro del XVII secolo, una cucina salutare che mette in primo piano i prodotti locali, museologia immersiva, attività quotidiane come lezioni di meditazione e yoga, trattamenti benessere, concerti rilassanti e ritiri personalizzati da due a sette giorni. Si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro e, soggiornando lì, gli ospiti contribuiscono alle numerose iniziative locali e ai loro sforzi per un turismo sostenibile.

Richmondnua Wellness Spa – Turchia

Situato a circa un’ora di auto da Istanbul, il Richmondnua Wellness-Spa, è per ora l’unico luogo dedicato al benessere in Turchia. 2.700 metri quadrati per offrire terapie d’acqua (tra cui sauna e bagni turchi con temperature comprese tra i 40 e i 100°C), pasti sani tramite il menu Beautyfood e programmi personalizzati.

BodyHoliday – Santa Lucia, Caraibi

BodyHoliday, situato sull’isola caraibica di St. Lucia, è un resort all-inclusive sulla spiaggia che offre un luogo per ricaricarsi e rilassarsi nel 2020. Offre una cucina salutare con cinque ristoranti tra cui scegliere, oltre a dare la possibilità di personalizzare la propria dieta con l’aiuto di un nutrizionista, The Wellness Center at Body Holiday ospita un team di terapisti esperti che offrono un elenco infinito di trattamenti come trattamenti ayurvedici e programmi relativi alla meditazione e alla gestione dello stress. Il resort offre anche una vasta gamma di attività per coloro che sono interessati al fitness, tra cui passeggiate giornaliere, gite in bicicletta, kayak, T’ai Chi e Pilates.

