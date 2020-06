IN DIFESA DEL CINEMA

DI ELISABETTA ANDREIS

Marketing scadente (la distribuzione non mette in circolo i nuovi film), poca strategia della Regione sulla cultura, necessità di passare dalla logica dell’esclusione (il cinema come alternativa a netflix) a quella della sinergia (le piattaforme E il cinema, insieme – pensiamo a fare in modo che i film siano visti). L’audiovisivo ha bisogno di aiuto.

****

Segnali. Piccoli spiragli. In una situazione che per il cinema resta difficilissima, sabato sera il grande schermo ha richiamato duemila spettatori. Meno di un quarto rispetto al totale dello scorso giugno, ma è già qualcosa, dopo tanti mesi di lockdown e la sbornia di Netflix. Hanno fatto sold out (rispetto al numero di biglietti vendibili) l’Arianteo Incoronata (360 ingressi) e Palazzo Reale (350), mentre la nuova location in Triennale si è fermata a 150. Provano a riprendersi anche le sale al chiuso. “La crisi è severa ma i numeri ricominceranno a girare. Abbiamo tirato su la cler come gesto simbolico, per dare fiducia e dire <ci siamo>”, afferma tenace Alberto Massirone del Centrale di via Torino. Sabato ha strappato 24 biglietti per duecento poltroncine, eppure non si scoraggia. Dal canto suo il Beltrade, che ha lavorato moltissimo sulla fedeltà in questi mesi, ha stregato sessanta affezionati: “Non ci lasciano sole”, tengono alta la bandiera le vigorose titolari Monica Naldi e Paola Corti. Un quarto di biglietti venduti all’Uci Cinema Bicocca e altrettanti al Palazzo del Cinema Anteo (quest’ultimo 500 biglietti), mentre il Cinemino di via Seneca riapre stasera. E gli altri? L’elenco delle sale ancora buie è lunghissimo – tra queste Eliseo, Colosseo, Ducale, Arcobaleno, Arlecchino, Mexico. Parlano i coraggiosi in avanscoperta. Capofila Lionello Cerri, patron di Spazio Cinema Anteo, che negli ultimi anni ha investito dodici milioni per costruire un piccolo impero e oggi ancora garantisce lavoro a ottanta persone. “Mettiamo in campo tutto l’entusiasmo di cui siamo capaci ma è una riapertura triste, per due ragioni – spiega Cerri -. Intanto la distribuzione ha una politica attendista, rimanda all’autunno l’uscita dei nuovi film senza pensare che è urgente riaccendere la voglia di cinema, prima che si spenga davvero”. Risultato, le proiezioni sono tutte di film già usciti e visti, mentre le piattaforme come Netflix continuano la corsa, forti di strategie di marketing precise e aggressive. In secondo luogo pesa il mancato sostegno da parte delle istituzioni locali: “Dovrebbero puntare sullo spettacolo e sulla cultura, valorizzarli. E invece proprio in Lombardia, dove si concentra il 20 per cento delle presenze rispetto alle sale di tutta Italia, la Regione non ha una strategia efficace di sostegno all’audiovisivo. La nostra Film commission è debole, migliaia di lavoratori non vengono protetti”, è il J’accuse di Cerri. Pensare al cinema come alternativa alle piattaforme ormai è miope, conclude. “Bisognerebbe puntare, al contrario, sulle sinergie per promuovere i film da una parte e dall’altra, e lavorare su una comunicazione integrata che favorisca la fortuna dei film ovunque il pubblico possa guardarli”.