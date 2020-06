DISNEYLAND FIRENZE

DI LUCA SOLDI

C’è un destino che si vuole segnato per la città che è stata la culla del Rinascimento. Una città che non poteva che essere amata più di ogni altra.

Insopportabile si è dimostrata invece la volontà di trasformare in rendita qualsiasi metro quadro del suo centro storico che la sta trasformando in una moderna Disneyland del turismo.

Una città soffocata che ingrassa che diventa lorda lasciandoci a tutti un grande senso di tristezza di vuoto che fa da contraltare alla sua bellezza rinascimentale.

Coperta di afa e polveri sottili da far soffrire perfino i cugini pratesi e pistoiesi.

Dicevamo: “Continuano ad arrivare soldi a palate, arrivano miriadi di persone che più che in altri luoghi invadono appartamenti più o meno di lusso”.

Adesso la grande crisi che ha tolto il fiume di soldi lascia alle sue istituzioni il senso di una astinenza che si vuole placare solo riempiendo di nuovo le sue strade i suoi viali, le sue piazze.

Le colpe non sono solo responsabilità della classe politica ma sono sopratutto di quei fiorentini stanchi della loro identità, stanchi di vivere dove padri e nonni gustavano le difficoltà ma pure gli odori, le chiacchiere, la solidarietà dei quartieri.

Così poi capita che questi fiorentini che oggi pare forse più giusto chiamarli in altro modo, si lamentino pure della condizione di quella che un tempo era la loro città.

Capita si stupiscano di quanti stranieri vivano entro le mura.

Succede si indignino della omologazione anche delle vetrine del quadrilatero d’oro con quelle di qualsiasi altra anonima metropoli del mondo.

Nel nome del progresso e della modernità.

Con il pensiero di incrementare il proprio interesse pensano e bramano di far crescere solo i loro gruzzoli.

Magari guardando all’esempio di Venezia, riempita di vaporetti e franchising e terribilmente svuotata di vita e quotidianità.

Così siano benvenuti tutti i soldi che arrivano senza distinzione di destinazione e provenienza.

Ciliegine sono poi le grandi opere che mirano ad una unica aspirazione, concentrare il mondo in quelle poche migliaia di metri quadri.

Nuovo aeroporto e terza corsia ne sono l’esempio concreto e tangibile di questa nuova strategia che mira a trasformare il centro storico della città più bella del mondo in una novella Disneyland d’Italia.

O peggio aspirano a farla diventare un immenso outlet del lusso con muri di pietra marmi piuttosto che di cartongesso.

Dunque per favore, per una volta, spogliamoci di ipocrisie ed incoerenze quando magari ci stupiamo per quei due palazzi svuotati di storia e ricordi in piazza San Felice.

Oppure quando ci si meraviglia che pure in Oltrarno l’offensiva dei “cacciatori di rendita” segna altri punti a proprio favore.

Probabilmente servirà cambiare, servirà una nuova resistenza perché Firenze, la Piana intera non possono più sopportate l’orda del mordi e fuggi che si accontenta di mettere la propria bandierina in cima al Cupolone.

Servirà mettere anche un semplice sassolino che inceppi quel meccanismo che impone a tutti di pensare solo al proprio interesse.