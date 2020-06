LA LAZIO VINCE IN RIMONTA CONTRO LA FIORENTINA. E SOGNA ANCORA LO SCUDETTO

DI SONIA CAVICCHIA

Fino al rigore contestato dai viola, la Juve si era messa in tasca lo scudetto. Dopo il rigore per atterramento di Caicedo, trasformato da Immobile, le cose sono invece cambiate, come solo il calcio le può cambiare. La Lazio, a quel punto, ritrova fiducia, schiaccia la Fiorentina nella propria area e trova, con il gran gol di Luis Alberto, i tre punti che la tengono ancora in corsa per la lotta al titolo. Tutto questo non era per niente ovvio, dopo il vantaggio viola di Ribery, un go,l da campione, con il quale i toscani hanno cullato a lungo il sogno di un’impresa nell’Olimpico di Roma deserto.

Se la Fiorentina può recriminare, non è tanto per il giusto penalty concesso agli uomini di Inzaghi ma per il fatto che la sfortuna di una traversa e un grande Strakosha abbiano negato il raddoppio con cui si sarebbe forse chiusa la partita. Gol mancato, gol subito, questa la regola del calcio. E così, a meno di clamorose rimonte, lo scudetto ha ripreso ad essere un discorso a due: Juventus e LAzio. Con i bianconeri indubbiamente favoriti , visto che hanno quattro punti di vantaggio e disputeranno il match clou in casa.

Ma che la Lazio ci sia ancora è un ottimo segnale per il campionato. Non era affatto scontato, dopo la rimonta subita con l’Atalanta. LA brutta squadra vista in campo all’Olimpico ha confermato che, comunque vada, sarà una stagione da incorniciare, per gli uomini di Inzaghi. Grinta, temperamento, concentrazione. Tutte doti mancate in passato e che quest’anno ci sono e possono fare la differenza. Sognare in fondo non costa nulla, per i colori biancocelesti: lo ripetiamo da inizio campionato. A maggior ragione, lo continuiamo a ripetere anche stasera dopo una partita nata storta e che poteva finire con una sconfitta. Forse anche meritata.