ELEZIONI AMMINISTRATIVE. FRANCIA VERDE DI ECOLOGIA. MACRON VERDE DI RABBIA

Resta al palo Macron che vede un affermazione dei suoi solo a Le Havre, dove si afferma l’attuale premier Edouard Philippe. Resterà premier o traslocherà in Normandia? Qualche maligno forse bisbiglia che Macron non gradisca un premier vincente in un partito perdente, il suo. Come dire che, se “En marche” pare abbia innestato la retromarcia, il salvatore della patria potrebbe soppiantare il padre fondatore. Sinceramente la cosa poco ci convince. Che Macron tema che qualcuno lo possa togliere di scena non pare lo pensino in molti. Tutt’al più qualcuno potrebbe auspicare la sua uscita di scena.

Peraltro le sberle non gli sono venute solamente dai verdi. Si può dire, che in questa tornata, hanno vinto a destra (pochino pochino) e a manca (decisamente di più).

L’estrema destra, con il Rassemblement di Marine Le Pen, in versione bruna con qualche minima sfumatura di “rosso”, può vantare di avere espugnato Perpignan. Finalmente, per loro, una realtà urbana di una certa consistenza. Ma ciò è avvenuto sconfiggendo un fronte “repubblicano” che forse tanto di sinistra non era davvero.

Mentre la sinistra può vantare ben più che una tenuta nella capitale, che per la Francia vale almeno la metà del paese. E pure a Lille la sinistra è vincente, nonostante la sua candidata locale, senza l’appoggio dei verdi, stesse rischiando grosso. Una vittoria allo sprint, nonostante un passato da Ministra e i nobili natali. Scopriamo infatti che trae le proprie origini da quel Jacques Delors al quale, al di là della presidenza della Commissione Europea, va il dato il merito, non conosciuto dai più, di avere dato vita, oltre che a Martine, al Progetto Erasmus.

Macron dunque alle corde. Lamenta la bassa percentuale dei votanti, ma chi lo può dimostrare che tra gli assenti ci fossero le masse dei suoi fan. E se anche così fosse la loro assenza non segnerebbe certo un segnale di fiducia nel leader massimo.

Ombre di covid, sulle elezioni? Non lo si può giurare, ma certo l’ostentazione di sicurezza della presidenza non è stata accompagnata da particolari successi. Numero di casi elevati e provvedimenti che hanno lasciato dubbi su entrambi i fronti. Un coprifuoco di cui non si é compreso il significato: che senso aveva impedire di uscire alla gente quando in giro non c’era un’anima? Sull’altro fronte l’insistenza nel volere riaprire precocemente le scuole, che gli ha inimicato i sentimenti di molti presidi dell’Ile de France.

Peccato, proprio adesso che si era rivolto all’Italia con occhio benevolo. Certo che con l’ipotesi di un’uscita di scena della Merkel un pensierino alla leadership europea deve averglielo legittimamente fatto. Ma di fronte a lui c’è un mare verde. I primi segnali manifestano una sua volontà di navigarci dentro. Ma con queste premesse elettorali il rischio di affondare non è piccolo.