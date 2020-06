CINEMA E COCKTAIL: MAI TAI. QUASI ‘THE BEST’

“Attento papà, questi Mai tai possono essere molto potenti”

Angela Lansbury a Roland Winters in “Blue Hawaii” (1961) di Norman Taurog

Molto Buono. Quasi “The Best”. Oppure “Fuori dal mondo”. Queste le traduzioni possibili dell’espressione tahitiana “Mai Tai”, con il trattino o senza, il cocktail sour n.1 quando si tratta di incrociare il rum chiaro con il rum scuro (più curacao, sciroppo d’orzata e succo di lime) in un mix transoceanico tra West Indies (rum) e isole della Polinesia (lime). Insomma qualcosa di più di un Daiquiri in bicchiere molto alto.

Perfetta bevanda “forte”, secca, asciutta, potente, aromatica (la mandorla…) da bordo piscina, ha subito alterazioni/perfezionamenti/riduzioni del tasso alcolico attraverso contaminazioni con succo di arancia o di ananas. Ma se si copre il doppio gioco del rum, siamo degni di squalifica.

Ne viene attribuita l’invenzione “accademica” a Victor J. Bergeron, il bartender del Trader Vic’s restaurant di Oakland, California nel 1944, in occasione della visita di alcuni amici polinesiani, tra i quali Carrie Guild, che avrebbe esclamato entusiasta dopo averlo assaggiato quel drink speciale composto per loro, “Maita’i roa ael!”, molto, molto buono. Anche il locale rivale in fatto di arredamento e sapore hawaiiano, Don the Beachcomber, ne rivendica la paternità, anticipandola al 1933, benché le ricette dei due locali siano differenti.

Cocktail simbolo dell’era Tiki, dagli anni della “lounge revolution” è stato oggetto di numerose variazioni e reinterpretazioni. Trader Vic per esempio consiglia come rum chiaro l’ambrato giamaicano e come scuro l’ambrato martinicano.

Il Mai Tai divenne popolare tra gli anni 1950 e gli anni 1960, e fu centrale per il suo trionfo non tanto l’ombrellino di carta che ne è la guarnizione-simbolo, quanto la sua apparizione nel film “Blue Hawaii” del 1961, diretto da Norman Taurog, rivestito dalla grande Edith Head, la costumista con gli occhiali da vista tondi (notare i prendisole cool e l’intera sua collezione estiva) ed interpretato da un magico ventiseienne Elvis Presley (1935-1977), all’ottavo film, nel ruolo di Chad Gates (doppiato da Pino Locchi) che canta nei panorami mozzafiato di Oahu e di Kauai, tenendogli testa.

Figlio di un ricco piantatore hawaiiano di ananas, Elvis, dopo il servizio militare, torna a casa ma vuole essere indipendente e si mette a lavorare come guida turistica, non senza combinare un mare di guai e mettendo continuamente a rischio – ha una capacità seduttiva incontrollabile – il suo legame con la fidanzata hawaiiana Maile, Joan Blackman (alla quale ha regalato un magnifico bikini comprato a Parigi), mentre la mamma di lui, Sarah Lee, ovvero Angela Landsbury (allora 36enne, doppiata da Rosetta Calavetta) dal perfetto accento southern, disapprova perennemente il suo comportamento e non fa che farsi preparare dal cameriere Ping Pong un Tai Mai dopo l’altro (Landsbury considerava questa interpretazione la peggiore della sua carriera).

Elvis, che canta almeno cinque classici, sulle 14 canzoni della colonna sonora: Can’t help falling in love, No More, Moonlight Swim, Hawaiian Wedding Song e Blue Hawaii, ha girato nelle isole del Pacifico, con la collana di fiori al collo, una trilogia di assoluta perfezione ‘camp’, cioé che mette alla berlina tutto ciò che si considera di “eccellente buon gusto”, completata da “Cento ragazze e un marinaio”, 1962 e da “Paradiso hawaiiano”, 1965.

Il cocktail viene anche citato nel singolo “Empire state of mind” di Jay-Z e Alicia Keys.

Nel 2008 Damon van Deusen ha scritto e diretto un film intitolato “Mai Tai”, con Paul McCarthy-Boyington e Ward Roberts ambientato alle Hawaii. Alex e Jackson si recano laggiù per le nozze di un loro amico, Doug, ma non riescono a trovarlo se non dopo lunghi giri turistici e oltretutto Doug non ri ricorda nemmeno bene di loro.

Preparazione

Ne esistono diverse varianti. Secondo la International Bartenders Association che lo include nella sua lista di cocktail ufficiali, la ricetta è la seguente:

4 cl (8 parti) di rum bianco

2 cl (4 parti) di rum scuro (per esempio il Koloa Dark Rum)

1,5 cl (3 parti) di orange curacao

1,5 cl (3 parti) di sciroppo di orzata

1 cl (2 parti) di succo di lime fresco

Tutti gli ingredienti tranne il rum scuro vengono agitati nello shaker con il ghiaccio. Si versa nel bicchiere, vi si aggiunge il rum scuro facendolo stratificare in superficie. Il rapporto rum chiaro/rumscuro può anche essere 1/1.

Viene servito on the rocks, cioè con cubetti di ghiaccio, in un bicchiere highball. Guarnizione ombrellino in carta, ananas, scorza di lime, rametto di menta. Attenzione però all’orzata industriale, piena di conservanti e coloranti). Non è difficile fare in casa il latte di mandorla…Il colore del cocktail deve essere bianco lattiginoso, non arcobaleno.