HUGO ADESSO ABITA NELLA BANLIEUE

DI PAOLO BUTTURINI

I “Miserabili” di Ladj Li: potente rappresentazione di un’umanità dolente nelle periferie del capitalismo

Si muove su assi cartesiani la narrazione di Ladj Li nello struggente e splendido “I miserabili”.

Corrono in orizzontale Issa e i ragazzini di Montfermeil (il paese di Cosette e dei Tenardieu) tentando un’impossibile fuga dalla realtà che li opprime. Si spostano sulle parallele della repressione ottusa i tre poliziotti deputati al controllo della Banlieue (la stessa in cui scoppiarono i disordini del 2005 e in cui il regista è nato e tuttora risiede).

Si innalza, invece, in una precipitosa e destabilizzante verticale lo sguardo del drone di Buzz (che nella vita è figlio del regista) ora rivolto alla soddisfazione voyeuristica dell’adolescente che spia le ragazze, ora inconsapevole testimone della violenza del potere. Così come in verticale si snoda la tumultuosa sequenza finale con quel continuo salire e scendere per le scale di un antro oscuro illuminato, a tratti, dal fuoco dei razzi e delle molotov.

“I miserabili” non è il ciclopico affresco del libro di Hugo a cui rimanda più per assonanza nella materia rappresentata che per il plot narrativo, è se mai un geometrico, ma non asettico, quadro che oscilla magistralmente fra il poliziesco hollywoodiano (nella migliore tradizione) e un neorealismo del terzo millennio, con la cifra del documentario (da cui Ladj Li proviene e che non dimentica) a rendere credibili personaggi e snodi.

A ben vedere è proprio il neorealismo felicemente impiantato su un

ottocentesco di empatia per i protagonisti che ricorda la lezione di Roberto Rossellini. Non a caso sono i bambini il vero baricentro del racconto. Tornano in mente le sequenze di “Roma città aperta” o “Paisà”: quell’infanzia che gioca fra le rovine e la violenza, con l’aggiunta di un tocco di ribellione e cattiveria dato dall’essere, proprio malgrado, parte di una frastagliata comunità di minoranze.

Il regista, originario del Mali, dà vita a una rappresentazione su cui aleggia il fantasma della Francia, come quello della borghesia: dall’illusoria unità di popolo che si riversa sugli Champs-Élysées per festeggiare la vittoria della coppa del Mondo (emozionanti le inquadrature iniziali con quei citoyens di colore che cantano la Marsigliese), alla quotidiana fatica di vivere in un mondo a parte, la Banlieue, dove la soffocante arroganza della polizia è l’unico volto di uno Stato altrimenti lontano e ostile.

Si avverte la lezione di Hugo, in compenso, nello sguardo mai giudice, ma non per questo equidistante, che riesce a comporre ritratti non mediocri di esseri umani colti nella loro caleidoscopica mutevolezza e fragilità. Un’umanità dolente descritta senza retorica, dando spazio, anche se soltanto con poche inquadrature, a quell’intimità familiare in cui si stemperano anche la prepotenza e il narcisismo del potere.

Così come, sempre dal grandioso romanzo ottocentesco, viene quel rantolo disperato che sale dalle classi subalterne; in questo caso doppiamente gregarie in quanto proletarie (o sub-proletarie) e straniere nella propria Patria. Quel grido di rivolta che chiede, senza sperarlo, il riconoscimento dei propri diritti. Quell’urlo ribelle che pretende ciò che sembra ormai un miraggio: giustizia.