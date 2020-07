UNA BRUTTA LAZIO CREDE ANCORA ALLO SCUDETTO E BATTE IL TORINO IN RIMONTA

DI SONIA CAVICCHIA

Un Torino stanco, che ora rischia seriamente la retrocessione, cede ad una Lazio non proprio freschissima ma molto più motivata del toro. Finisce due a uno per i biancocelesti, che attaccano per tutta la partita, quantomeno fino al gol del meritato sorpasso. Il Torino invece si vede poco, difende il vantaggio ottenuto dopo cinque minuti grazie ad un rigore trasformato dal gallo Belotti, e dai e dai alla fine è costretto ad arrendersi.

Certo, quella vista all’Olimpico di Torino non è una squadra da scudetto, non è la bella Lazio di metà stagione, che incantava con il suo gioco e i suoi uomini in gran forma. Però il fatto che, come contro la Fiorentina, gli uomini di Inzaghi siano riusciti a ribaltare il risultato, la dice lunga sullì’impegno che la squadra mette per non perdere il treno con la speranza tricolore.

Ovvio, la Juve ha più cambi, ha campioni e Sarri sa far giocare i suoi a memoria. Quindi anche solo il secondo posto sarebbe una grande soddisfazione per i biancocelesti. Però restare ancora agganciati al treno bianconero alimenta la speranza. Intanto sabato contro il Milan non ci saranno Caicedo e Immobile, andato in gol contro il Torino, mentre la rete vittoria è dell’immarscescibile Parolo. Entrambi ammoniti, salteranno la sfida con gli uomini di Pioli. C’è da chiedersi però che Lazio sarà senza punte vere. MA è anche vero che a questo punto della stagione contano di più il cuore, la grinta, lo spirito di sacrificio. E queste doti, almeno per il momento, alla squadra di Inzaghi non mancano di sicuro.