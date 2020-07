E’ MORTO A 98 ANNI CARL REINER, ATTORE, SCENEGGIATORE, REGISTA PRODUTTORE

DI GIOVANNI BOGANI

È morto a 98 anni Carl Reiner – se volete visualizzarlo subito, era Saul, il più anziano della banda di “Ocean’s Eleven”. Ma era molte altre cose ancora. Attore, sceneggiatore, regista, produttore, ebreo newyorkese, Reiner aveva iniziato negli anni Cinquanta con l’amico Mel Brooks: improvvisavano uno sketch televisivo, in cui Brooks è un uomo di duemila anni, testimone della crocifissione di Cristo: “Sì, lo conoscevo, portava i sandali, capellone, entrava spesso in negozio ma non comprava nulla, chiedeva solo acqua…”.