PETRA , UNA SERIE TV SU SKY CON PAOLA CORTELLESI

DI GIOVANNI BOGANI

Indagine, femminile singolare. Indagine è una parola femminile. E ha bisogno di delicatezza, precisione, cura. Di intuizione; di sensibilità, di circospezione, di segretezza. Altri sostantivi femminili. E allora, non è un caso il mondo dei detective, delle crime stories, dei thriller si popoli sempre più, nei libri e sullo schermo, di personaggi femminili.

C’è bisogno della sensibilità di una donna. Della sua capacità di entrare in sintonia con gli altri, magari anche di entrare nella testa del colpevole, per risolvere il mistero di un crimine. Non importa avere i muscoli di Rambo, e neanche scalare i grattacieli a mani nude come Tom Cruise in “Mission: impossibile”. È tutta un’altra arte.

Certo, in principio sono stati uomini. Il primo, Auguste Dupin, investigatore nato a metà Ottocento dalla fantasia di un giornalista squattrinato, Edgar Allan Poe: un detective tutto cervello, intelligenza e deduzione: come sarà, dopo di lui, Sherlock Holmes, mostro di logica, genio e anche sregolatezza, col suo violino, la pipa e l’oppio, e una vita che a volte cadeva in picchiata. Ci sarà il piccolo padre Brown, dimesso e filosofico col suo ombrellaccio lacero, e ci sarà l’immenso Maigret, sguardo lento e amaro sulle umane miserie, pietoso osservatore di destini impazziti. Fino allo sgualcito tenente Colombo, e all’umanissimo commissario Montalbano.

Ma da un po’ di tempo hanno fatto irruzione sulla scena del delitto le donne. Detective, investigatrici, esploratrici del Male. E a ben pensarci, anche padre Brown, Maigret, Colombo hanno già qualcosa di femminile: l’affidarsi più all’intuizione che alla logica, e una lieve dolcezza, che affiora in controluce nei loro gesti. La prima è stata miss Marple, nata dalla penna di Agatha Christie, che indaga fra uno sguardo a un roseto e una tazza di tè. Noi figli del baby boom siamo cresciuti, a metà anni ’70, con i capelli phonati delle Charlie’s Angels, pantaloni a zampa e prime protagoniste assolute di gialli in tv. Poi ecco la Signora in giallo, l’immortale Angela Lansbury, vent’anni di indagini, quasi trecento episodi.

Al cinema, è la grinta di Clarice Starling, col volto da bambina tostissima di Jodie Foster, che tiene testa ad Hannibal Lecter nel “Silenzio degli innocenti”: inesperta e impaurita, ma decisa a non mollare, e capace di conquistare il rispetto del più spaventoso dei serial killer.

È una matricola anche Hilary Swank, che nel film “Insomnia” di Christopher Nolan, poliziotta locale in Alaska, tiene testa ad Al Pacino. Ed è una donna la splendida Frances McDormand di “Fargo”, che nell’inverno di neve del Minnesota, al settimo mese di gravidanza, sbaraglia assassini feroci, e tornata a casa ascolta benevola il marito nel lettone.

La più punk di tutte, la più bella, è Lisbeth Salander, protagonista di “Millennium”, i romanzi di Stieg Larsson diventati film con Noomi Rapace e con Rooney Mara. Lisbeth è minuta, è piena di tatuaggi, è sotto tutela psichiatrica, ha patito violenze e orrori da bambina. È piena di coraggio, è una hacker formidabile; è fiera, di intelligenza quasi sovrumana, e vulnerabilissima. Nella tv italiana, la bella e brava Lucia Mascino nei “Delitti del BarLume” raccoglie l’eredità di Filippo Timi, mentre Lucrezia Lante della Rovere è la psicologa criminale e investigatrice Lisa Milani in “Donna detective”.

E adesso, arriva “Petra”. Una serie tv Sky original che debutterà a settembre – da ieri online il trailer – con protagonista Paola Cortellesi e Maria Sole Tognazzi alla regia. Nasce dai romanzi della catalana Alicia Giménez.Bartlett, un milione e mezzo di copie vendute, pubblicati in Italia da Sellerio. Petra Delicado opera a Barcellona; nella serie italiana, l’azione si sposta in una Genova oscura e noir. Con la Cortellesi, nella serie, il viceispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, il formidabile “Poiana” dell’ultima stagione di “Propaganda Live”.

È un bel personaggio Petra, due matrimoni falliti alle spalle, senza fissa dimora sentimentale, ironica e diretta. “Vorrei essere come lei, fuori da ogni schema”, dice la Cortellesi. “È una femminista che non ha alcun bisogno di dichiararlo”. Con quel nome, Petra Delicato, che mette insieme la pietra e la delicatezza, come è – forse – nell’anima di ogni donna.