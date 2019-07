DI MASSIMILIANO SMERIGLIO

A Genova nel 2001 si è espressa la meglio gioventù, una parte di paese e di mondo che aveva voglia di cambiare le cose, e di farlo senza costruire capri espiatori.

Giornate fantastiche e terribili. Il concerto di Manu Chao, le piazze tematiche, i cortei, le botte, la violenza indiscriminata contro persone a mani alzate e l’omicidio di Carlo Giuliani.

A Genova nel 2001 poteva nascere un nuovo modo di intendere la politica e la partecipazione democratica. Non ce lo hanno permesso e la sinistra non ha voluto vedere e valorizzare quel potenziale creativo.

Forse i nostri guai cominciano proprio da quella sconfitta e da quel testimone che nessuno è stato in grado di raccogliere e di far germogliare senza settarismi.

Un pensiero a Carlo Giuliani, ragazzo