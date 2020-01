LA CHINA DEI MATTEI

DI GIANFRANCO MICALI

Mi piacerebbe pensare che “a nuttata” è passata, ma non è così. Il caso Emilia- Romagna è stato molto particolare, con tanti elementi “salvifici” a favore, primo tra tutti: l’attenzione degli elettori svegliati dalle sardine e dagli autogol di Matteo 2(l’assenza di ogni remora comportamentale, come dimostra l’episodio del citofono), ma che succederà in Toscana, Campania e Puglia, vista la scelta divisiva dei candidati e l’alto tasso di litigiosità nel campo progressista? Dobbiamo cominciare a vegliare e far sentire la nostra presenza fin da oggi, per costringere Salvini a prendere la stessa china di Matteo 2.