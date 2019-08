IL PARLAMENTO VA IN VACANZA, IN GIARDINO SONO TORNATE LE FARFALLE

DI MARINA NERI

Alba d’estate. Amo il peso rarefatto dell’aria nell’alba.

Amo le gote di rosa soffuso del cielo. Amo il silenzio che mi collega empaticamente a chi o cosa trascendente so guardarmi, a volte comprendermi, altre implacabilmente giudicandomi.

Non ho la spiaggia più davanti al mio sguardo. Ho un giardino e dentro la sua frescura sono immersa.

È il momento della lettura, con il caffè che , bollente, mi ricorda che per certi amori non c’è moda o stagione. Alcuni vanno bevuti sempre rigorosamente bollenti, neri e senza zucchero.

Notizie si affastellano nel mio cervello. E lo annuvolano pur avendo sopra di me il cielo più terso che abbia mai visto.

E quindi moto d’acqua a sguazzare felici e subito dopo cadaveri a galleggiare in quella stessa acqua, bambini contesi, rubati, feriti e subito dopo bambinI derisi; aggiornamenti sull’assassinio del carabiniere ucciso e subito dopo il costo di una sdraio a Viareggio. I boschi siberiani in fiamme e accanto la notizia da premio Pulitzer della migliore toelettatura per cani.

Olga Misik,la ragazza che legge la Costituzione russa che viene arrestata per sedizione nel suo democratico paese e subito dopo la conferenza stampa in abbigliamento casual e in cazz…te casual sparate da una figura istituzionale sulla ” libertà di stampa”.

Educazione civica reintrodotta nella scuola…applauso…e subito dopo ridimensionamento dell’insegnamento della Storia, ignorando che l’una non può esistere senza la conoscenza piena e profonda di ciò che ha portato alla Costituzione più bella del mondo.

Rapporto SVIMEZ ( acronimo per Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) impietoso sulla situazione del Sud. Emigrazione batte immigrazione 10 a uno. Giovani e meno giovani adesso lasciano il Sud divenuto acronimo di ” Solo Una Diaspora”‘.

SVIMEZ che quando nasce nel 1946 propone una politica di sviluppo per il Mezzogiorno basata sull’intervento dello Stato e finalizzata all’industrializzazione meridionale.

Politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno…

A distanza di 70 anni politiche straordinarie per il Mezzogiorno.

Qualcosa non avrà funzionato se l’emergenza è sempre lo status quo e se dentro l emergenza ci sguazza indefessamente il malaffare.

E il Governo del Cambiamento che fa? Anziché passare dall’emergenza alle riforme strutturali dà la stura all’autonomia differenziata!

Certo con l’ottica di alcune latitudini, è una riforma strutturale, anzi, la madre di tutte le riforme. In un colpo solo si ritorna indietro di duecento anni a parti invertite, con un Nord a velocità tripla.

Partono dal Sud. Non hanno valigie di cartone. Non hanno scarpe logore e unghie sporche. Portano con sé l’orgoglio atavico di essere terroni, ma conservano l’amarezza di chi si sente offeso dal ” nemo profeta in patria”

_Perché partono? _ Ecco la domanda da farsi in conferenza stampa al Ministro della Nazione.

Non saprebbe rispondere perché il ritornello che a rubare lavoro siano gli immigrati, sarebbe smentito dai dati pubblicati.

Non avrebbe armi di propaganda da propinare.

Intanto si parte, nel silenzio assordante dei media, della politica…

La STORIA si ripete. A Fenestrelle ( chi non conoscesse luogo e fatti si documentasse) si è

sostituito il regionalismo differenziato, con lo stesso prevedibile epilogo: la morte del Sud!

Ma che importa?

Notizia del giorno. Tempo di vacanze: il Parlamento chiude per ferie, 38 giorni!

Giuste, sacrosante…

Ma , la Politica è un Lavoro?

Alla riapertura ci aspetta un autunno caldo: disegno di legge Pillon, riforma costituzionale numero parlamentari, autonomie, immigrazione ad libitum sfumando…

Che importa? …Intanto nel mio giardino sono tornate le farfalle.Almeno loro, almeno loro!

Foto di Marina Neri