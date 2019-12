LE NOTIZIE DEL GIORNO mercoledi 18 dicembre 2019

DI CHIARA FARIGU

MANOVRA, CONTE: ‘Fino a 2 mila euro di bonus se si paga digitale. Se non piace il piano evasione mandatemi a casa’, dice il premier ospite a Dimartedi. ‘Piena sintonia con Grillo, questo governo è chance per l’Italia. Salvini? Il consenso sta scemando, soffiare sulle paure paga nel breve’

SCUOLA, controlli dei Nas nelle mense. Sospese 21 ditte di catering. Ispezionate da settembre a oggi 968 aziende , 198 hanno evidenziato irregolarità. Sequestrati oltre 900 Kg di derrate alimentari, sanzioni per 204 mila euro

BLITZ POLIZIA contro antagonisti No Tav: arrestati i leader di Askatasuna, tra le accuse resistenza aggravata a pubblico uffiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

NATALE, il Consiglio Comunale di Grosseto: ‘Presepe obbligatorio a scuola, ha valenza culturale’

FCA-PSA: la fusione è ufficiale, nasce il quarto costruttore di auto al mondo. La capogruppo avrà sede in Olanda e sarà quotata su tre mercati. Il gruppo genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno

CALABRIA, arrestato il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari con l’accusa di corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, peculato e truffa aggravata. Agli arresti domiciliare, oltre a Siclari, altre 10 persone

USA, migliaia in piazza per l’impeachment di Trump: oggi il dibattito, poi voto. Il presidente: ‘Peggio della caccia alle streghe’

FRANCIA, Laurent Pietraszewski, deputato di En Marche, è il nuovo ‘Monsier Pensioni, succede a Pual Delevoye che si è dimesso sull’onda di un conflitto d’interessi dopo le rivelazioni su svariati incarichi non dichiarati