LE NOTIZIE DEL GIORNO venerdi 28 dicembre 2019

DI CHIARA FARIGU

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DEL PREMIER CONTE, il PdC incontrerà alle ore 11 a Villa Madama i cronisti per il tradizionale evento organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. Il colloquio con la stampa arriva in un momento teso per la maggioranza: sul tavolo, infatti, il ‘caso Miur’ – con le dimissioni dell’ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti che ha chiuso in polemica l’esperienza al ministero – e lo scontro sulla prescrizione, che vede contrapposti i due pilastri del governo ‘giallorosso’, Pd e M5S. Nel mezzo il premier, mediatore fra le diverse anime dell’esecutivo.

TARIFFE, dal 1 gennaio elettricità -5,4%, gas +0,8%. ‘Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso portano”, annuncia l’Autorità per l’Energia, per il primo trimestre 2020 “ad una riduzione del -5,4% per l’elettricità e ad un leggero aggiustamento per il gas, +0,8% per la ‘famiglia tipo in tutela'”. Nei 12 mesi da aprile 2019 a marzo 2020 “il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas è di circa 125 euro”.

AGCOM, da piattaforme online ricavi per 692 miliardi. Nel 2018, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix hanno conseguito 692 miliardi di euro di ricavi nel mondo, quattro volte di più delle principali imprese di TLC e media tradizionali.

ROMA, ragazze investite, il testimone: ‘impossibile evitarle’. “Quelle due ragazze sono sbucate all’improvviso, correvano mano nella mano. Mi creda, era impossibile evitarle. Pioveva, era buio, ma ricordo perfettamente cos’è successo: ho visto due sagome apparire dal nulla e poi il corpo di una di loro rimbalzare sopra il cofano”. All’indomani dei funerali delle 16enni Gaia e Camilla, a raccontare al Messaggero la sua versione sul tragico incidente di Corso Francia è Davide A., studente 20enne e migliore amico dell’investitore Pietro Genovese, in macchina con lui una settimana fa al momento dell’impatto nella notte del 22 dicembre scorso.

MIGRANTI, nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano. Nuovo avviso di garanzia per l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in relazione al rilascio di documenti d’identità a immigrati ospiti nei centri di accoglienza. A confermarlo all’Adnkronos è lo stesso Lucano dicendosi “amareggiato” e di averlo ricevuto nei giorni scorsi. “Mi sembra tutto così assurdo, mi viene contestato un reato che avrei commesso nel settembre 2016 – spiega Lucano – per aver fatto due carte di identità a una donna eritrea e a suo figlio di pochi mesi, che erano inseriti in un progetto di accoglienza al Cas a Riace”. ASSEMBLEA ONU CONDANNA BIRMANIA per abusi su Rohingya. Condannati a 7 anni due giornalisti Reuters: avevano denunciato violenze contro RohingyaRohingya, l’Onu: “Aung San Suu Kyi si sarebbe dovuta dimettere”Rohingya, Onu: militari siano incriminati per genocidioBirmania: esercito ammette uccisione Rohingya, è la prima volta. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani perpetrati dalla Birmania contro la minoranza musulmana dei Rohingya, che comprendono arresti arbitrari, tortura, stupro e morti in detenzione, e invita il governo di quel Paese a combattere qualsiasi forma di incitamento all’odio contro tutte le minoranze. Il documento è stato approvato a Palazzo di Vetro a New York con 134 sì su 193 Paesi rappresentati contro 9 no e 28 astensioni.

SOMALIA, un’autobomba a Mogadiscio fa strage. Decine di morti e numerosi di feriti, fra cui bambini, sono il bilancio, provvisorio, dell’esplosione di un’autobomba presso un affollato posto di controllo nella capitale della Somalia. La Stampa locale, citando fonti della sicurezza, parla di almeno 30 morti ma secondo il servizio ambulanze sentito da Voice of America sono stati recuperati 61 corpi e una cinquantina di feriti. Il deputato Abdirizak Mohamed, ex ministro della Sicurezza Nazionale, su Twitter ha sostenuto di essere stato informato della morte di oltre 90 persone. Tra questi “17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranieri”, secondo la stampa ingegneri turchi.

LIBIA, missione Ue a gennaio. Turchia ‘pronta ad agire’. Ok alla proposta di Di Maio. Insieme all’esercito regolare turco, Erdogan è pronto a mandare in Libia anche i ribelli siriani. Mentre la proposta di una missione Ue in Libia avanzata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto il primo ok dei suoi omologhi europei, e si lavora per organizzarla il 7 gennaio sotto la guida dall’Alto rappresentante Josep Borrell, il presidente turco rafforza ulteriormente il suo progetto di intervento militare a sostegno di Tripoli.

IRAQ: ‘contractor’ Usa ucciso in attacco a base Kirkuk. Un ‘contractor’ civile statunitense è rimasto ucciso nell’attacco con razzi ad una base militare irachena a Kirkuk, dove sono ospitate truppe americane. Lo riferiscono anonime fonti ufficiali Usa all’agenzia Reuters, citata da Al Arabiya. Diversi militari sono rimasti leggermente feriti nell’attacco alla base chiamata K1, ha aggiunto la fonte. Lo riferiscono anonime fonti ufficiali Usa all’agenzia Reuters, citata da Al Arabiya

GOVERNO, CAOS DOPO LE DIMISSIONI DI FIORAMONTI: opposizioni chiamano Conte in Parlamento. Acque agitate nella maggioranza di governo dopo l’annuncio del ministro Fioramonti che replica su Fb: “Criticato perché tengo fede a annunci”. Le dimissioni di Lorenzo Fioramonti fanno piombare il governo nel caos. L’ex ministro è attaccato da esponenti M5s come la collega di governo Dadone, difeso invece da altri. Conte punta a una successione che metta subito a tacere le polemiche, il premier avrebbe come obiettivo la nomina di un sostituto entro la settimana, ma nei 5stelle è comunque scontro. Intanto Fioramonti potrebbe costituire un gruppo autonomo di una decina di parlamentari fuoriusciti dallo stesso M5s a sostegno proprio del presidente Conte.

GIUSTIZIA, Prescrizione, proposta Pd: soluzione tecnica migliore, ora buonsenso. I dem: “Sospenderla per tre anni e sei mesi”. È stato depositato il disegno di legge del Pd che interviene sulla prescrizione, puntando all’equilibrio tra esigenza di giustizia e giusta durata dei processi”. Lo ha annunciato la vicepresidente del Senato Pd Anna Rossomando nel corso di una conferenza stampa al Nazareno. Una proposta di legge con un articolo unico per “contemperare” le diverse esigenze sulla prescrizione e per tornare “a discuterne” con tutte le forze di maggioranza.”Speriamo fortemente che si prenda atto che c’è una possibilità certa, che il ministro Bonafede può portare a casa una riforma epocale, confidiamo nel buon senso e siamo certi che una soluzione si troverà” ha sottolineato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis.

PADOVA, bimbo in coma, nessuna attività cerebrale. Scosso violentemente dalla madre mentre lo cullava, lo si apprende da fonti mediche dell’ospedale dove il piccolo è ricoverato in terapia intensiva. La donna è indagata

METEO, arriva aria gelida dal Polo Nord. Il grosso anticiclone che sta per conquistare tutta l’Italia, nel corso del weekend punterà, almeno temporaneamente, verso la Scandinavia. Da qui masse d’aria di estrazione polare raggiungeranno molto presto il bacino del Mediterraneo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso della sera di venerdì l’ingresso dell’aria fredda farà peggiorare il tempo sulle Marche, sull’Abruzzo e sul Molise con rovesci o temporali. La neve scenderà sull’Appennino sopra i 7-800 metri.