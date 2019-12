DI MARINA POMANTE

LE NOTIZIE DEL GIORNO 1 dicembre 2019

TEMPESTA SUL MES, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi questa sera.Governo diviso sul Mes.

Salvini: “il Mes ruba ai poveri per dare ai ricchi. Conte si dimetta

MES, Pd e M5s divisi su autonomia, giustizia e la ‘spina’ Mes Di Maio: ‘Non si firma al buio’. Sul meccanismo europeo di stabilità, Conte riferirà lunedì alla Camera, ma il leader Cinquestelle mette le mani avanti

FISCO, domani scade termine rata “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” delle cartelle

TORINO AL VIA IL DISINNESCO BOMBA SECONDA GUERRA MONDIALE, in corso le operazioni di disinnesco della bomba “dormiente” MK IV da 500 libre. Il colonnello Pescatrice guida il 32° Genio guastatori di Fossano che renderà l’ordigno inoffensivo: “I due meccanismi di funzionamento sono compromessi, ci vorranno tra le 5 e le 7 ore. Rischio esplosionre minimo”. 10 mila persone evacuate

OMICIDIO NADIA ORLANDO, Francesco Mazzega, condannato a 30 anni per la morte uccise la fidanzata, si è suicidato dopo la condanna in appello. L’uomo è stato trovato morto ieri sera nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era agli arresti domiciliari

LONDRA, rivendicato dall’Isis l’attacco di Londra. Il killer era sorvegliato con il braccialetto. È polemica sulla mancata sorveglianza del 28enne Usman Khan, che era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo. Il governo britannico ha assicurato di voler far chiarezza sulla vicenda

HONG KONG, torna protesta e chiama Trump. La protesta pro-democrazia è tornata in piazza a Hong Kong a sfidare la polizia dopo due settimane di pausa elettorale. La polizia spara lacrimogeni ai manifestanti, decine di feriti a Wenlou nel Guandgong

MALTA , Dapne Caruana: Labour riunito su futuro Muscat. Sorella chiede le dimissioni immediate di Muscat

MESSICO, scontro polizia-cartello al confine col Texas: 14 morti. Un gruppo armato ha fatto irruzione nella città di Villa Union con un convoglio di camion, attaccando gli uffici del governo locale

VENEZUELA: due deputati anti Maduro in Italia. Mariela Magallanes e Americo De Grazia da sei mesi erano rifugiati nell’ambasciata italiana a Caracas. Sono in viaggio insieme al senatore Pier Ferdinando Casini, che ha seguito il caso dei due parlamentari

ASSEGNATI I PREMI DEL TORINO FILM FESTIVAL , il premio per il Migliore Attore è andato a Giuseppe Battiston e Stefano Fresi per il film ‘Il grande passo di Antonio Padovan’ (Italia); il premio per la Miglior sceneggiatura è stato assegnato a ‘Wet Season’ di Anthony Chen (Singapore /Taiwan). Il Premio del Pubblico è andato a ‘Ms. white light’ di Paul Shoulberg (Stati Uniti).

GIORNATA MONDIALE AIDS, oggi Croce Rossa in piazza per informare e effettuare test rapidi

METEO, dalle 8 alle 24 scatta l’allerta gialla: piogge intense e torna l’incubo frane. Nel corso della settimana flussi instabili di origine atlantica che porteranno nuove piogge. Prima al Nordest e al Centro, poi in rapida estensione parte del Sud. Tra martedì 3 e mercoledì 4 un afflusso d’aria molto fredda porterà invece un deciso calo termico specie al Centro Nord, ma il tempo andrà comunque gradualmente migliorando. Nel frattempo un vortice di bassa pressione sarà in viaggio verso il nord Africa e influenzerà invece il meteo al Sud nella giornata di giovedì 5, dove si verificheranno anche forti temporali.

SCI, Marta Bassino vince gigante Killington e Brignone 2/a. Esordio vincente in Coppa del Mondo per le azzurre

SERIE A, Fiorentina-Lecce 0-1; Genoa-Torino 0-1; Brescia- Atalanta 0-3;

in corso… Juventus- Sassuolo

oggi alle 15: Inter- Spal; Lazio-Udinese; Parma-Milan;

oggi alle 18: Napoli-Bologna;

Oggi alle 20,45: Verona-Roma;